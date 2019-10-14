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Посольство США пожелало безопасного Дня защитника Украины

Новости » Общество    14.10.2019 - 16:33
Посольство США пожелало безопасного Дня защитника Украины
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Сегодня в Украине празднуют День защитника Украины

В посольстве США в Киеве пожелали украинцам мирного и безопасного Дня защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Отметим, сегодня в Украине празднуют День защитника Украины.

"Желаем украинскому народу мирного и безопасного Дня защитника Украины, свободного от насилия, с уважением к героям", - говорится в сообщении.

Посольство США пожелало безопасного Дня защитника Украины

Напомним, в Киеве сегодня проходят два марши: УПА и против капитуляции.

Акцию против капитуляции организовали в знак протеста реализации "формулы Штайнмайера". Участники марша начали движение от памятника Тарасу Шевченко. Среди требований участников марша - запретить власти отвод украинских войск от линии разграничения, внедрение особого статуса ОРДЛО, амнистию боевикам т.н. "ДНР/ ЛНР".

Участники марша УПА организованной колонной идут к Офису президента, чтобы передать меморандум. Они протестуют против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Марш 14 октября в Киеве: главное Дипломаты США покинули территорию Сирии
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