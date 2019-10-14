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Посольство США побажало безпечного Дня захисника України

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 16:33
Посольство США побажало безпечного Дня захисника України
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Сьогодні в Україні святкують День захисника України

В посольстві США в Києві побажали українцям мирного і безпечного Дня захисника України. Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.

Відзначимо, сьогодні в Україні святкують День захисника України.

"Бажаємо українському народу мирного і безпечного Дня захисника України, вільного від насильства, з повагою до героїв", - йдеться в повідомленні.

Посольство США побажало безпечного Дня захисника України

Нагадаємо, в Києві сьогодні проходять два марші: УПА і проти капітуляції.

Акцію проти капітуляції організували на знак протесту реалізації "формули Штайнмайера". Учасники маршу почали рух від пам'ятника Тарасу Шевченку. Серед вимог учасників маршу - заборонити влади відведення українських військ від лінії розмежування, впровадження особливого статусу ОРДЛО, амністію бойовикам т. н. "ДНР/ ЛНР".

Учасники маршу УПА організованою колоною йдуть до Офісу президента, щоб передати меморандум. Вони протестують проти можливої реалізації закону про особливий статус Донбасу, передбаченого узгодженою нещодавно в Мінську "формулою Штайнмайера", і проти торгівлі українськими землями сільськогосподарського призначення.

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