Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну

Атака на Україну 19 листопада

У ніч на 19 листопада в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причиною стали атаки ворожих безпілотників.

Загалом по території України противник випустив 87 дронів, включно з "Шахедами" і безпілотниками невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму.

Сили ППО знищили 51 дрон. Ще 30 безпілотників ворога було втрачено у різних регіонах.

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