Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении. В связи с этим учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендовано укрыться на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.
Американское посольство обратилось к гражданам США в Украине с настоятельной рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
В ночь на 19 ноября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Причиной стали атаки вражеских беспилотников.
Всего по территории Украины противник выпустил 87 дронов, включая "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Атаки осуществлялись с направлений Курска, Орла и временно оккупированного Крыма.
Силы ПВО уничтожили 51 дрон. Еще 30 беспилотников врага были потеряны в различных регионах.
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