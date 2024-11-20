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Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении. В связи с этим учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендовано укрыться на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.

Американское посольство обратилось к гражданам США в Украине с настоятельной рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

Рекомендации для граждан:

  • Следите за обновлениями через местные СМИ.
  • Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.
  • В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище.
  • Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

Атака на Украину 19 ноября

В ночь на 19 ноября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Причиной стали атаки вражеских беспилотников.

Всего по территории Украины противник выпустил 87 дронов, включая "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Атаки осуществлялись с направлений Курска, Орла и временно оккупированного Крыма.

Силы ПВО уничтожили 51 дрон. Еще 30 беспилотников врага были потеряны в различных регионах.

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