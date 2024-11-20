Посольство США предупредило о возможной "серьезной атаке" на Украину

Атака на Украину 19 ноября

В ночь на 19 ноября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Причиной стали атаки вражеских беспилотников.

Всего по территории Украины противник выпустил 87 дронов, включая "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Атаки осуществлялись с направлений Курска, Орла и временно оккупированного Крыма.

Силы ПВО уничтожили 51 дрон. Еще 30 беспилотников врага были потеряны в различных регионах.

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