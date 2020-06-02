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ВСУ отреагировали на задержание украинского военного в Крыму

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 17:50
ВСУ отреагировали на задержание украинского военного в Крыму
Фото: сотрудники ФСБ (flickr com podpolkovnikvvs)

Правоохранительные органы будут выяснять все детали и обстоятельства происшествия

В Вооруженных силах Украины отреагировали на задержание украинского военного в Крыму. Задержание старшего солдата Евгения Добринского произошло 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

В ведомстве заявили, что ряд пророссийских СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на временно оккупированной территории.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы опубликованы первого же дня, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все детали и обстоятельства исчезновения военного будут выясняться правоохранительными органами при проведении следственных действий.

Напомним, 2 июня ФСБ России заявило о задержании украинского военного, который якобы пытался незаконно пересечь границу РФ.

Кроме того, на админгранице с Крымом похитили военнослужащего ВСУ.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ФСБВооруженные силы УкраиныКрымвоенныеЗадержание
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