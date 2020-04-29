Посольство США отреагировало на нападение полиции на журналиста в Киеве

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на ситуацию с нападением полиции на журналиста Богдана Кутепова во время акции протеста под зданием Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства в Twitter.

Так, в американском дипломатическом представительстве выразили радость по поводу начала полицией внутреннего расследования обстоятельств инцидента с Кутеповым.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование в отношении обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", - заявили в посольстве США.

Напомним, сегодня утром во время акции протеста против ограничений во время карантина под зданием Кабинета министров правоохранители осуществили нападение на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова. Полицейские требовали от Кутепова покинуть "зеленую зону" возле Кабмина, после чего силой его оттуда вытолкали.

Позже в полиции сообщили, что по факту инцидента с Кутеповым было начато внутреннее расследование. Полиция выяснит все обстоятельства инцидента, а материалы передадут в Государственное бюро расследований.

Как писало РБК-Украина, в последние годы в Украине фиксируют рост количества случаев нарушения свободы слова. В частности, в 2019 году в стране было зафиксировано почти 100 случаев препятствования журналистской деятельности.