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Полиция Киева проверяет инцидент с журналистом под Кабмином

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 12:08
Полиция Киева проверяет инцидент с журналистом под Кабмином
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Патрульные препятствовали работе журналиста Богдана Кутепова

Полиция проводит проверку по факту инцидента с журналистом Богданом Кутеповым на акции под Кабинетом министров. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что на место инцидента прибыли следователи Печерского управления полиции после того, как поступило сообщение от журналиста "Громадського" о том, что во время съемок сотрудники патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.

"Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось, что журналист из Мариинского парка стримил акцию протеста, но полицейские потребовали покинуть территорию и угрожали сломать камеру. В результате стычки полицейские сломали стабилизатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован рост числа нарушений свободы слова. В частности, в 2019 году зафиксировано 99 случаев препятствования журналистской деятельности.

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