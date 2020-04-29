ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство США отреагировало на нападение полиции на журналиста в Киеве

Новости » Общество     29.04.2020 - 16:39
Посольство США отреагировало на нападение полиции на журналиста в Киеве
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство выразило радость по поводу начала внутреннего расследования

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на ситуацию с нападением полиции на журналиста Богдана Кутепова во время акции протеста под зданием Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства в Twitter.

Так, в американском дипломатическом представительстве выразили радость по поводу начала полицией внутреннего расследования обстоятельств инцидента с Кутеповым.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование в отношении обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", - заявили в посольстве США.

Посольство США отреагировало на нападение полиции на журналиста в Киеве

Напомним, сегодня утром во время акции протеста против ограничений во время карантина под зданием Кабинета министров правоохранители осуществили нападение на журналиста "Громадського" Богдана Кутепова. Полицейские требовали от Кутепова покинуть "зеленую зону" возле Кабмина, после чего силой его оттуда вытолкали.

Позже в полиции сообщили, что по факту инцидента с Кутеповым было начато внутреннее расследование. Полиция выяснит все обстоятельства инцидента, а материалы передадут в Государственное бюро расследований.

Как писало РБК-Украина, в последние годы в Украине фиксируют рост количества случаев нарушения свободы слова. В частности, в 2019 году в стране было зафиксировано почти 100 случаев препятствования журналистской деятельности.

ГБР начало расследование нападения полицейского на журналиста под Кабмином Полиция начала расследование блокировки ресторана Тищенко
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиполициянападениежурналисты
News
On Top