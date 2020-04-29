Посольство США відреагувало на напад поліції на журналіста в Києві

Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство висловило радість з приводу початку внутрішнього розслідування

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на ситуацію з нападом поліції на журналіста Богдана Кутепова під час акції протесту під будівлею Кабінету міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посольства в Twitter.

Так, в американському дипломатичному представництві висловили радість з приводу початку поліцією внутрішнього розслідування обставин інциденту з Кутеповим.

"Ми раді бачити повідомлення про те, що Національна поліція відкрила внутрішнє розслідування щодо поводження з українським журналістом під час протесту сьогодні. Репортажі незалежних медіа відіграють надважливу роль в українській демократії", - заявили у посольстві США.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час акції протесту проти обмежень під час карантину під будівлею Кабінету міністрів правоохоронці здійснили напад на журналіста "Громадського" Богдана Кутепова. Поліцейські вимагали від Кутепова покинути "зелену зону" поблизу Кабміну, після чого силою його звідти виштовхали.

Пізніше в поліції повідомили, що за фактом інциденту з Кутеповим було почато внутрішнє розслідування. Поліція з'ясує всі обставини інциденту, а матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, в останні роки в Україні фіксують зростання кількості випадків порушення свободи слова. Зокрема, у 2019 році в країні було зафіксовано майже 100 випадків перешкоджання журналістській діяльності.