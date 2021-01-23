Посольство США опубликовало места протестов в России в поддержку Навального

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало места и время начала протестов в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Американцев призвали избегать места протестов и любые связанные с демонстрациями мероприятия.
Об этом говорится на сайте посольства США в России.
В США отмечают, что демонстрации могут быть несанкционированными.
"Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", - сообщили в посольстве США.
Так, акции протеста планируются:
- Москва - сбор около Пушкинской площади в 14:00 и марш в сторону Кремля.
- Санкт-Петербург - в 14:00 марш от Сенатской площади в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).
- Екатеринбург - около 14:00 сбор у входа в стадион "Динамо" и марш по набережной городского озера в сторону Драматического театра.
- Пермь - демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко около 14:00 и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.
- Челябинск - марш в 14:00 от бульвара Славы в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.
- Красноярск - сбор на Красной площади в 14:00 и марш в сторону центра города.
- Новосибирск - около 14:00 запланирован марш от Красного проспекта возле Дома офицеров в сторону площади Ленина.
- Омск - марш около 14:00 от Ленинградской площади в сторону Соборной площади.
- Владивосток - сбор около 14:00 возле монумента борцам за советскую власть на Светланской улице.
- Хабаровск - митинг на площади Ленина в 12:00.
- Улан-Удэ - сбор в 14:00 на Театральной площади.
- Иркутск - планируется митинг на площади по улице Урицкого возле центра бытового обслуживания "Дом быта".
В посольстве призвали граждан США:
- следить за обновлениями на локальных СМИ;
- избегать районов, где планируются акции;
- избегать скоплений людей;
- избегать демонстраций;
- сообщить друзьям и родственникам о вашем местонахождении;
- избегать места, часто посещаемые туристами;
- иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.
Напомним, сегодня во многих городах России проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях протеста - в материале РБК-Украина.
Отметим, по состоянию на утро как минимум в 13 российских городах уже задержали 48 протестующих.