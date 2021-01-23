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Посольство США опублікувало місця протестів у Росії в підтримку Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Посольство Сполучених Штатів Америки опублікувало місця і час початку протестів у російських містах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Американців закликали уникати місця протестів і будь-які пов'язані з демонстраціями заходи.

Про це йдеться на сайті посольства США в Росії.

У США відзначають, що демонстрації можуть бути несанкціонованими.

"З огляду на ймовірну значну присутність поліції і можливе розосередження демонстрантів в інших районах міст, громадянам США слід уникати цих демонстрацій і будь-яких пов'язаних з демонстраціями заходів", - повідомили в посольстві США.

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Так, акції протесту плануються:

  • Москва - збір біля Пушкінській площі о 14:00 і марш у бік Кремля.
  • Санкт-Петербург - в 14:00 марш від Сенатській площі в бік Гостинного двору (розташований на Невському проспекті).
  • Єкатеринбург - близько 14:00 збір біля входу на стадіон "Динамо" і марш по набережній міського озера в бік Драматичного театру.
  • Перм - демонстранти планують зібратися на перетині Комсомольського проспекту і вулиці Поліни Осипенко близько 14:00 і пройти маршем у бік Комсомольського проспекту і деяких інших центральних вулиць.
  • Челябінськ - марш в 14:00 від бульвару Слави в бік проспекту Леніна до пам'ятника Курчатову.
  • Красноярськ - збір на Червоній площі в 14:00 і марш у бік центру міста.
  • Новосибірськ - близько 14:00 запланований марш від Червоного проспекту біля Будинку офіцерів у бік площі Леніна.
  • Омськ - марш близько 14:00 від Ленінградської площі в бік Соборній площі.
  • Владивосток - збір близько 14:00 біля монументу борцям за радянську владу на вулиці Светланской.
  • Хабаровськ - мітинг на площі Леніна о 12:00.
  • Улан-Уде - збір о 14:00 на Театральній площі.
  • Іркутськ - планується мітинг на площі по вулиці Урицького біля центру побутового обслуговування "Будинок побуту".

В посольстві закликали громадян США:

  • стежити за оновленнями на локальних ЗМІ;
  • уникати районів, де плануються акції;
  • уникати скупчень людей;
  • уникати демонстрацій;
  • повідомити друзям та родичам про місцезнаходження;
  • уникати місця, часто відвідувані туристами;
  • мати при собі посвідчення особи, включаючи паспорт США з діючою російською візою

Нагадаємо, сьогодні в багатьох містах Росії проходять акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про ситуацію на акціях протесту - у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, станом на ранок як мінімум у 13 російських містах вже затримали 48 протестувальників.

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