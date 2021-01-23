Протесты в поддержку Навального в РФ: силовики задержали уже почти 50 человек

Фото: протест в поддержку Навального (twitter.com)

В России силовики проводят задержания участников протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В 13 городах уже задержали 48 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным издания, больше всего задержаний в Хабаровске - 9. Также протестующих задерживали во Владивостоке (9), Южно-Сахалинске (9), Благовещенске (4), Якутске (4), Кургане (2), а также по одному человеку во Владимире, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ.

Ранее РБК-Украина писало, что некоторых задержанных протестующих на акциях в поддержку Навального избивали в отделениях полиции.

Напомним, 23 января в Российской Федерации планируются масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Накануне митингов власти РФ проводили задержания сторонников оппозиционера, угрожали студентам отчислениями и штрафами.

Как писало РБК-Украина, Алексей Навальный был арестован 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления.