Посольство США и представительство НАТО согласовали законопроект "О нацбезопасности"

После голосования за законопроект за основу западные партнеры Украины озвучили ряд замечаний

Представители посольства США, Европейского союза и представительства НАТО поддержали доработанный ко второму чтению текст законопроекта "О национальной безопасности". Об этом заявил секретарь профильного комитета Верховной рады, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после голосования за законопроект в первом чтении западные партнеры Украины озвучили ряд замечаний.

"Мы устранили все замечания в полном объеме. Можем об этом утверждать. Ведь вчера мы получили письмо от посольства по поводу того, что они поддерживают текст, который финально был согласован с рабочей группой с участием представителей западных посольств. Письмо подписано послом США Йованович, послом ЕС в Украине Мингарелли и послом НАТО в Украине Винниковым", - рассказал парламентарий.

По его словам, западные партнеры сейчас не имеют замечаний к тексту законопроекта.

"Это дает нам основания оптимистично смотреть на рассмотрение законопроекта сегодня на комитете. Планируется в среду начать его рассмотрение в зале, а к обеду в четверг завершить", - добавил секретарь комитета.

Напомним, ранее Винник сообщил, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности" все народные депутаты будут иметь доступ к 10% засекреченной информации об оборонном бюджете Украины, остальные 90% информации об этом бюджете будут доступны общественности.