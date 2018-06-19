После принятия закона о нацбезопасности только 10% оборонного бюджета будут засекречены

Все народные депутаты будут иметь доступ к секретной информации об общем бюджете безопасности и обороны Украины

После принятия законопроекта "О национальной безопасности" все народные депутаты будут иметь доступ к 10% засекреченной информации об оборонном бюджете Украины, остальные 90% информации об этом бюджете будут доступны общественности. Об этом сообщил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Что касается доступа к функциональной информации относительно финансирования сектора безопасности и обороны, она будет доступна в двух направлениях. Она будет доступна общественности - 90% оборонного бюджета. Это то, что не является гостайной. А остальное будет реализовываться через парламентский контроль", - рассказал он.

Нардеп отметил, что только 10% общего бюджета безопасности и обороны Украины будут засекречены.

"Оборонный заказ составляет около 16 млрд гривен. На фоне 160 млрд, которые государство выделяет на обеспечение безопасности и обороны, - это составляет 10 процентов. Это общий мировой стандарт и здесь Украина никого не преуменьшила", - добавил он.

По его словам, любой народный депутат сможет получить информацию о государственном оборонном заказе.

Напомним, на этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект "О национальной безопасности" во втором чтении. По словам спикера парламента Андрея Парубия, народные депутаты начнут рассмотрение в среду, 20 июня.