Посольство США та представництво НАТО погодили законопроект "Про нацбезпеку"

Після голосування за законопроект за основу західні партнери України озвучили низку зауважень

Представники посольства США, Європейського союзу та представництва НАТО підтримали допрацьований до другого читання текст законопроекту "Про національну безпеку". Про це заявив секретар профільного комітету Верховної ради, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після голосування за законопроект у першому читанні західні партнери України озвучили низку зауважень.

"Ми усунули всі зауваження у повному обсязі. Можемо про це стверджувати. Адже вчора ми отримали лист від посольств з приводу того, що вони підтримують текст, який фінально було погоджено з робочою групою за участю представників західних посольств. Лист підписаний послом США Йованович, послом ЄС в Україні Мінгареллі та послом НАТО в Україні Вінніковим", - розповів парламентар.

За його словами, західні партнери наразі не мають зауважень до тексту законопроекту.

"Це дає нам підстави оптимістично дивитись на розгляд законопроекту сьогодні на комітеті. Планується у середу розпочати його розгляд у залі, а до обіду в четвер завершити", - додав секретар комітету.

Нагадаємо, раніше Вінник повідомив, що після прийняття законопроекту "Про національну безпеку" всі народні депутати матимуть доступ до 10% засекреченої інформації про оборонний бюджет України, решта 90% інформації про це бюджеті будуть доступні громадськості.