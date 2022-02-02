Посольство США об обстреле КПВВ "Гнутово": Россия должна выполнять обязательства

На обстрел контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" отреагировало посольство США. Там заявили, что Россия должна выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в сообщении.

Отметим, на сегодня КПВВ "Гнутово" полноценно не работает, а гражданских не пропускают с весны 2020 года, когда оккупанты якобы из-за "ковидных" ограничений закрыли этот дорожный коридор.