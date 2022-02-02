Посольство США про обстріл КПВВ "Гнутове": Росія має виконувати зобов'язання

На обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" відреагувало посольство США. Там заявили, що Росія має виконувати зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"Минулого тижня в Парижі Росія зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на сьогодні КПВВ "Гнутове" повноцінно не працює, а цивільних не пропускають з весни 2020 року, коли окупанти нібито через "ковідні" обмеження закрили цей дорожній коридор.