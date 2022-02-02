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Посольство США об обстреле КПВВ "Гнутово": Россия должна выполнять обязательства

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Киев, Среда 02 февраля 2022 22:49
Посольство США об обстреле КПВВ "Гнутово": Россия должна выполнять обязательства Фото: посольство США отреагировало на обстрел КПВВ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На обстрел контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" отреагировало посольство США. Там заявили, что Россия должна выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в сообщении.

Отметим, на сегодня КПВВ "Гнутово" полноценно не работает, а гражданских не пропускают с весны 2020 года, когда оккупанты якобы из-за "ковидных" ограничений закрыли этот дорожный коридор.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе сбросили с беспилотника заряд ВОГ, который взорвался на территории пункта пропуска. Один осколок попал в пограничника, но застрял в его жетоне, который был в нагрудном кармане.

Позже появилось видео момента обстрела.

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Соединенные Штаты Америки КПВВ Гнутово
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