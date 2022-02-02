ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посольство США про обстріл КПВВ "Гнутове": Росія має виконувати зобов'язання

Новость на русском →
Київ, Середа 02 лютого 2022 22:49
Посольство США про обстріл КПВВ "Гнутове": Росія має виконувати зобов'язання Фото: посольство США відреагувало на обстріл КПВВ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" відреагувало посольство США. Там заявили, що Росія має виконувати зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"Минулого тижня в Парижі Росія зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на сьогодні КПВВ "Гнутове" повноцінно не працює, а цивільних не пропускають з весни 2020 року, коли окупанти нібито через "ковідні" обмеження закрили цей дорожній коридор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі скинули з безпілотника заряд ВОГ, який вибухнув на території пункту пропуску. Один осколок влучив у прикордонника, але застряг у його жетоні, що був у нагрудній кишені.

Пізніше з'явилося відео моменту обстрілу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КПВВ Гнутово
NEWS
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом