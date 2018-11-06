Посольство США обеспокоено экологической ситуацией на оккупированных территориях

Иллюстративное фото (facebook.com.unitedrussiaarmiansk)

Дипломаты упомянули Армянск и шахту "Юнком"

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине выразили обеспокоенность относительно экологических угроз, вызванных российской агрессией на Донбассе и аннексией Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства в Twitter.

Американские дипломаты напомнили об этом по случаю Международного дня предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах.

"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", - говорится в сообщении.

Скриншот (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Напомним, 27 августа на севере аннексированного Крыма в Армянске произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества с завода "Крымский титан". Также сообщалось, что в связи с риском экологической катастрофы завод приостанавливает производство, а детей эвакуируют из города. Позднее, на юге Херсонской области также объявили эвакуацию в связи с загрязнением в Крыму. Всего эвакуировалось 500 человек.

Прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство по факту химических выбросов.