Посольство США занепокоєне екологічною ситуацією на окупованих територіях

Ілюстративне фото (facebook.com.unitedrussiaarmiansk)

Дипломати згадали про Армянськ і шахти "Юнком"

У Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні висловили стурбованість щодо екологічних загроз, викликаних російською агресією на Донбасі та анексією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Посольства Twitter.

Американські дипломати нагадали про це з нагоди Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктів.

"У Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктах ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти "Юнком" та іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом і російською агресією", - йдеться в повідомленні.

Скріншот (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Нагадаємо, 27 серпня на півночі анексованого Криму в Армянську стався викид в атмосферу невідомої речовини з заводу "Кримський титан". Також повідомлялося, що у зв'язку з ризиком екологічної катастрофи завод зупиняє виробництво, а дітей евакуювали з міста. Пізніше, на півдні Херсонської області оголосили евакуацію у зв'язку із забрудненням в Криму. Всього евакуювалося 500 осіб.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальна виробництво за фактом хімічних викидів.