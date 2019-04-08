ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД назвали приоритетной интеграцию ромов в украинское общество

Новости » Общество    08.04.2019 - 12:11
В МИД назвали приоритетной интеграцию ромов в украинское общество
Иллюстративное фото (twitter.com/lvivtoday)

Украина продолжит защиту прав и свобод ромского нацменьшинства

Министерство иностранных дел (МИД) продолжит сотрудничество с международными партнерами с целью защиты прав и свобод ромского национального меньшинства в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Отмечается, что на сегодня остается приоритетной задачей подготовка обновленного документа, который вступит в действие после завершения принятой в 2013 году Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства до 2020 года.

Предполагается, что документ будет способствовать углублению коммуникации всех заинтересованных сторон, объединенных общей целью - решения проблем исключения и маргинализации ромской общины в обществе и преодоления дискриминации.

Отметим, 8 апреля весь мир отмечает Международный день ромов.
В этот день представители ромской национальности объявили себя самобытным народом без единой территории и определили свои национальные символы - флаг и гимн.

В МИД назвали приоритетной интеграцию ромов в украинское общество

Напомним, 23 июня 2018 года группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет.

После этого в Раде предложили провести обсуждение вопроса социализации цыганских лагерей в Украине.

Более 8,5 тысяч ромов получили украинский паспорт за три года, - МВД В Греции произошла стрельба в лагере ромов, есть пострадавшие
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ромы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь