Посольство США занепокоєне утиском ромів в Івано-Франківську

Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)

Дипломати закликають чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини

Посольство Сполучених Штатів стурбовано утиском ромів в Івано-Франківську з боку мера міста Руслана Марцінківа. Про це повідомляє прес-служба американського посольства в Twitter.

Американські дипломати закликають українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінації та утисків циган з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - йдеться в повідомленні.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2020

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з міста всіх людей ромської національності в Закарпатську область.

Крім того, навесні 2019 року Міністерство закордонних справ України заявило про необхідність інтеграції ромів в українське суспільство. Тоді в МЗС відзначали, що продовжать співпрацю з міжнародними партнерами з метою захисту прав і свобод ромської національної меншини в Україні.