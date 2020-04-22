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Посольство США занепокоєне утиском ромів в Івано-Франківську

Новини » Суспільство     22.04.2020 - 16:58
Посольство США занепокоєне утиском ромів в Івано-Франківську
Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)

Дипломати закликають чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини

Посольство Сполучених Штатів стурбовано утиском ромів в Івано-Франківську з боку мера міста Руслана Марцінківа. Про це повідомляє прес-служба американського посольства в Twitter.

Американські дипломати закликають українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінації та утисків циган з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з міста всіх людей ромської національності в Закарпатську область.

Крім того, навесні 2019 року Міністерство закордонних справ України заявило про необхідність інтеграції ромів в українське суспільство. Тоді в МЗС відзначали, що продовжать співпрацю з міжнародними партнерами з метою захисту прав і свобод ромської національної меншини в Україні.

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