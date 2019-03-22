Посольство США обеспокоено из-за приговора Грибу в РФ

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность из-за приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщает посольство в Twitter.

США призывают Россию немедленно освободить всех политзаключенных, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу сегодняшнего приговора суда РФ, которым Павла Гриба несправедливо приговорили к 6 годам тюремного заключения. Мы также обеспокоены тяжелым состоянием его здоровья", - заявили в посольстве.

ЕС также призвал освободить Гриба. В заявлении ЕС подчеркивается необходимость предоставить доступ к Грибу украинским врачам, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Отметим, Павел Гриб после оглашения приговора заявил, что начинает голодовку.

Напомним, 21 марта Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".