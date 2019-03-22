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ЄС очікує негайного звільнення Гриба

Новини » Політика    22.03.2019 - 15:12
ЄС очікує негайного звільнення Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Також у ЄС закликали Росію допустити до Гриба українських лікарів

Європейський союз оприлюднив заяву у зв'язку із оголошенням вироку Павлу Грибу, у якій закликає Росію негайно звільнити політв'язня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС.

У заяві також наголошується на необхідності надати доступ до Гриба українським лікарям, а також надати йому необхідну медичну допомогу. 

"Європейський Союз очікує, що Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціальних медичних послуг, які йому потрібні. До тих пір, поки він залишається у в'язниці, українським лікарям необхідно дозволити побачити його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, суд у Ростові на Дону сьогодні, 22 березня, засудив українця Павла Гриба до шести років колонії за "заклики до теракту"". За версією російського слідства, в 2017 році Гриб з території України через інтернет нібито переконував старшокласницю з Сочі підірвати бомбу на випускному вечорі 30 червня. 

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Нагадаємо, 21 березня Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".

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