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Посольство США обеспокоено из-за приговора Грибу в РФ

Новости » Политика    22.03.2019 - 21:05
Посольство США обеспокоено из-за приговора Грибу в РФ
Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

США призывает Россию немедленно освободить всех политзаключенных

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность из-за приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщает посольство в Twitter.

США призывают Россию немедленно освободить всех политзаключенных, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу сегодняшнего приговора суда РФ, которым Павла Гриба несправедливо приговорили к 6 годам тюремного заключения. Мы также обеспокоены тяжелым состоянием его здоровья", - заявили в посольстве.

Посольство США обеспокоено из-за приговора Грибу в РФЕС также призвал освободить Гриба. В заявлении ЕС подчеркивается необходимость предоставить доступ к Грибу украинским врачам, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Отметим, Павел Гриб после оглашения приговора заявил, что начинает голодовку.

Напомним, 21 марта Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".

 

Украина готова обменять Павла Гриба МИД Украины потребовал от РФ отменить незаконный приговор Грибу
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