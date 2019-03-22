Посольство США стурбоване через вирок Грибу в РФ

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

США закликає Росію негайно звільнити всіх політв'язнів

Посольство США в Україні висловило стурбованість через вирок українському політв'язню Павлу Грибу. Про це повідомляє посольство у Twitter.

США закликають Росію негайно звільнити всіх політв'язнів, а також припинити безпідставні політичні переслідування українців.

"Ми глибоко стурбовані щодо сьогоднішнього вироку суду РФ, яким Павла Гриба несправедливо засудили до 6 років ув'язнення. Ми також стурбовані через тяжкий стан його здоров'я", - заявили в посольстві.

ЄС також закликав звільнити Гриба. У заяві ЄС наголошується на необхідності надати доступ до Гриба українським лікарям, а також надати йому необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, Павло Гриб після оголошення вироку заявив, що починає голодування.

Нагадаємо, 21 березня Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам в полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава українській нації!".