Посольство США: весь мир буквально наблюдает за ситуацией с Сенцовым

Новости Политика 13.07.2018 - 18:45
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сегодня 61-й день как Сенцов голодает

Весь мир буквально наблюдает за ситуацией по вопросу освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Так, в посольстве США отметили, что сегодня, в свой день рождения, Сенцов 61-ый день голодает в тюрьме в Сибири в знак протеста.

"Тем временем Россия готовится к финалу ЧМ2018. Весь мир буквально наблюдает: #FreeSentsov немедленно", - говорится в сообщении.

Посольство США: весь мир буквально наблюдает за ситуацией с Сенцовым

Напомним, ранее сообщалось, что мать Сенцова написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой освободить сына. В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что это письмо "не останется без внимания". Вместе с тем, в РФ подчеркнули, что просить о помиловании должен сам Сенцов.

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Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС