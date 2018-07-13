Посольство США: весь мир буквально наблюдает за ситуацией с Сенцовым

Сегодня 61-й день как Сенцов голодает

Весь мир буквально наблюдает за ситуацией по вопросу освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Так, в посольстве США отметили, что сегодня, в свой день рождения, Сенцов 61-ый день голодает в тюрьме в Сибири в знак протеста.

"Тем временем Россия готовится к финалу ЧМ2018. Весь мир буквально наблюдает: # FreeSentsov немедленно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что мать Сенцова написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой освободить сына. В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что это письмо "не останется без внимания". Вместе с тем, в РФ подчеркнули, что просить о помиловании должен сам Сенцов.