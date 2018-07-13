Посольство США: увесь світ буквально спостерігає за ситуацією з Сенцовим

Новини Політика 13.07.2018 - 18:45
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сьогодні 61-й день як Сенцов голодує

Увесь світ буквально спостерігає за ситуацією щодо питання звільнення українського політв'язня Олега Сенцова. Про це у Twitter повідомляє прес-служба посольства США в Україні. 

Так, у посольстві США зазначили, що сьогодні, в свій день народження, Сенцов 61-ий день голодує у в’язниці в Сибіру в знак протесту.

"Тим часом Росія готується до фіналу ЧМ2018. Увесь світ буквально спостерігає: #FreeSentsov негайно", - йдеться у повідомленні.

Посольство США: увесь світ буквально спостерігає за ситуацією з Сенцовим

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мати Сенцова написала президенту Росії Володимиру Путіну листа з проханням звільнити сина. У Кремлі, коментуючи цю інформацію, заявили, що цей лист "не залишиться без уваги". Разом з тим, у РФ наголосили, що просити про помилування має сам Сенцов.

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Теги:  Російська Федерація,  Сполучені Штати Америки,  Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС