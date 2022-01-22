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Посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на эвакуацию сотрудников, - CNN

Автор: Анастасия Рокитна

США могут начать эвакуацию сотрудников посольства на Украине на следующей неделе. Посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить", добавив, что ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Представитель посольства отказался от комментариев телеканалу.

Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.

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