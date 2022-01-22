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Посольство США в Києві запросило у Держдепу дозвіл на евакуацію співробітників, - CNN

Автор: Анастасія Рокитна

США можуть почати евакуацію співробітників посольства в Україні наступного тижня. Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити від'їзд другорядних співробітників дипмісії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"США поінформували Україну про те, що вони "швидше за все, почнуть евакуацію сімей дипломатів вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Представник Держдепартаменту заявив, що в даний час йому "нічого оголосити", додавши, що відомство проводить ретельне планування на випадок непередбачених обставин. Представник посольства відмовився від коментарів телеканалу.

Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ.

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