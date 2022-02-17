Посольство США не будет возвращаться в Киев до снижения эскалации, - Госдеп

Посольство США в Украине не планирует возвращаться в Киев до снижения эскалации со стороны России. Сейчас дипмиссия работает во Львове.

"Нет планов по возвращению посольства в Киев пока Россия продолжает агрессивные действия и наращивание войск как внутри, так и вокруг Украины", – уточнил он

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что посольство США в Украине вернется в Киев до 1 марта.