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Посольство США не будет возвращаться в Киев до снижения эскалации, - Госдеп

Автор: Владислав Красинский

Посольство США в Украине не планирует возвращаться в Киев до снижения эскалации со стороны России. Сейчас дипмиссия работает во Львове.

Об этом РБК-Украина сообщили спикер Госдепартамента США.

"Нет планов по возвращению посольства в Киев пока Россия продолжает агрессивные действия и наращивание войск как внутри, так и вокруг Украины", – уточнил он

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что посольство США в Украине вернется в Киев до 1 марта.

Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.

Кроме того, США сократили численность сотрудников посольства в Киеве. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.

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