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Посольство США не буде повертатися до Києва до зниження ескалації, - Держдеп

Автор: Владислав Красінський

Посольство США в Україні не планує повертатися до Києва до зниження ескалації з боку Росії. Зараз дипмісія працює у Львові.

Про це РБК-Україна повідомили речник Держдепартаменту США.

"Немає планів щодо повернення посольства до Києва поки Росія продовжує агресивні дії і нарощування військ як всередині, так і навколо України", - уточнив він

Раніше ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що посольство США в Україні повернеться до Києва до 1 березня.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про тимчасове перенесення посольства з Києва до Львова.

Крім того, США скоротили чисельність співробітників посольства в Києві. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.

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