Посольство США в Багдаде снова подверглось обстрелу

Фото: посольство США в Ираке (alarabiya.net)

В результате обстрела пострадали гражданские

Вечером воскресенья, 5 января, возле посольства Соединенных Штатов Америки в иракском Багдаде произошел ракетный обстрел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным американского издания, несколько ракет упали вблизи американского посольства в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства.

Также местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи "зеленой зоны", в результате чего пострадали гражданские.

#Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/jbu4korpu7 https://t.co/Ki3McVOIdp — MARIA belen Hernandez (@MARIAbe34408170) January 5, 2020

Напомним, вечером 4 января в "зеленой зоне" столицы Ирака произошел взрыв. Американские СМИ писали, что вблизи посольства США в Багдаде упала ракета. В тот же день произошел ракетный обстрел иракской военной базы "Баллад", где базируются силы США.

Позже в иракской полиции сообщили о пострадавших в результате взрыва ракеты в "зеленой зоне" Багдада возле здания посольства Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заявляли, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 5 человек.

Кроме того, вчера ряд военизированных структур Ирака призвали Силы безопасности республики держаться подальше от мест дислокации американских военнослужащих начиная с вечера 5 января. Тогда же ополчение "Харакят ан-Нуджаба" запретило своим членам приближаться к военным базам США.