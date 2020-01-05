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Посольство США в Багдаді знову піддалося обстрілу

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 22:21
Посольство США в Багдаді знову піддалося обстрілу
Фото: посольство США в Іраку (alarabiya.net)

Внаслідок обстрілу постраждали цивільні

Ввечері неділі, 5 січня, поблизу посольства Сполучених Штатів Америки в іракському Багдаді стався ракетний обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними американського видання, декілька ракет впали поблизу американського посольства в "зеленій зоні" Багдаду, де знаходяться урядові будівлі та іноземні представництва.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапила житлова будівля в районі "зеленої зони", внаслідок чого постраждали цивільні.

Нагадаємо, ввечері 4 січня у "зеленій зоні" столиці Іраку стався вибух. Американські ЗМІ писали, що поблизу посольства США в Багдаді впала ракета. Того ж дня стався ракетний обстріл іракської військової бази "Балад", де базуються сили США.

Пізніше в іракській поліції повідомили про постраждалих в результаті вибуху ракети у "зеленій зоні" Багдаду поблизу будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. Правоохоронці заявляли, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали щонайменше 5 осіб.

Крім того, вчора ряд воєнізованих структур Іраку закликали Сили безпеки республіки триматися подалі від місць дислокації американських військовослужбовців починаючи з вечора 5 січня. Тоді ж ополчення "Харакят ан-Нуджаба" заборонило своїм членам наближатися до військових баз США.

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