UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посольство Сербії цього року відновить роботу в Києві, - Сибіга

Фото: глава МЗС Україн Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Тетяна Степанова

Сербія вирішила відновили роботу свого посольства у Києві. Це станеться до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу і соцмережі Х.

Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку та обговорив удари російських окупантів по енергетичній системі України.

"Ми високо цінуємо підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України та участь у Формулі миру. Я поінформував про російські удари по нашій енергетичній системі. Я вітаю рішення Сербії відновити роботу свого посольства в Києві вже цього року", - написав міністр.

 

Нагадаємо, посольство Сербії виїхало з Києва ще у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і відтоді не поверталося. Наразі співробітники дипмісії працюють з Белграда

У травні 2024 року колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Сербії Александар Вучич погодився відновити роботу посольства Сербії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія