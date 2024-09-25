Посольство Сербії цього року відновить роботу в Києві, - Сибіга

Нагадаємо, посольство Сербії виїхало з Києва ще у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і відтоді не поверталося. Наразі співробітники дипмісії працюють з Белграда

У травні 2024 року колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Сербії Александар Вучич погодився відновити роботу посольства Сербії в Україні.

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