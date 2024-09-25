Посольство Сербии в этом году возобновит работу в Киеве, - Сибига

Напомним, посольство Сербии выехало из Киева еще в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и с тех пор не возвращалось. Сейчас сотрудники дипмиссии работают с Белграда.

В мае 2024 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Сербии Александр Вучич согласился возобновить работу посольства Сербии в Украине.

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