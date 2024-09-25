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Посольство Сербии в этом году возобновит работу в Киеве, - Сибига

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Татьяна Степанова

Сербия решила возобновили работу своего посольства в Киеве. Это произойдет до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига и соцсети Х.

Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Нью-Йорке и обсудил удары российских оккупантов по энергетической системе Украины.

"Мы высоко ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины и участие в Формуле мира. Я проинформировал о российских ударах по нашей энергетической системе. Я приветствую решение Сербии возобновить работу своего посольства в Киеве уже в этом году", - написал министр.

 

Напомним, посольство Сербии выехало из Киева еще в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и с тех пор не возвращалось. Сейчас сотрудники дипмиссии работают с Белграда.

В мае 2024 года бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Сербии Александр Вучич согласился возобновить работу посольства Сербии в Украине.

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Сербия