Посольство Росії у Ризі повідомляє про отримання підозрілого пакунку, - Delfi

Сьогодні, 4 січня, у посольстві Росії в Ризі, ймовірно, знайшли речовину невідомого походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Зазначається, що до о 15:08 надійшов виклик на вулицю Незалежності України у Ризі, де в будівлі посольства РФ нібито виявили речовину невідомого походження.
о 13:54
екстреними службами.
Нагадаємо, в українських дипломатичних відомствах в Іспанії виявили щонайменше шість конвертів з вибухівкою.
Пізніше представництва України за кордоном почали отримувати листи з конкретними погрозами або листи, що містять частини тварин, такі як очі корів та свиней. Відомо про щонайменше 33 випадки погроз у 17 країнах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.