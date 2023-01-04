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Посольство России в Риге сообщает о получении подозрительной посылки, - Delfi

Фото: посольство России в Риге сообщает о получении подозрительной посылки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 4 января, в посольстве России в Риге, вероятно, обнаружили вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что в в 15:08 поступил вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании посольства РФ якобы обнаружили вещество неизвестного происхождения.

в 13:54

экстренными службами.

Напомним, в украинских дипломатических ведомствах в Испании обнаружили по меньшей мере шесть конвертов со взрывчаткой.

Позже представительства Украины за границей начали получать письма с конкретными угрозами или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней. Известно о по меньшей мере 33 случаях угроз в 17 странах.

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