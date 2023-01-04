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Посольство Росії у Ризі повідомляє про отримання підозрілого пакунку, - Delfi

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Рига, Середа 04 січня 2023 18:49
Посольство Росії у Ризі повідомляє про отримання підозрілого пакунку, - Delfi Фото: посольство Росії у Ризі повідомляє про отримання підозрілого пакунку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 4 січня, у посольстві Росії в Ризі, ймовірно, знайшли речовину невідомого походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що до Державної пожежно-рятувальної служби о 15:08 надійшов виклик на вулицю Незалежності України у Ризі, де в будівлі посольства РФ нібито виявили речовину невідомого походження.

Окрім того, Держполіція повідомила, що о 13:54 до них надійшов дзвінок з посольства РФ про те, що на їхню адресу надійшов підозрілий пакунок.

На місці події працюють вогнеборці та рятувальники спільно з іншими екстреними службами.

Нагадаємо, в українських дипломатичних відомствах в Іспанії виявили щонайменше шість конвертів з вибухівкою.

Пізніше представництва України за кордоном почали отримувати листи з конкретними погрозами або листи, що містять частини тварин, такі як очі корів та свиней. Відомо про щонайменше 33 випадки погроз у 17 країнах.

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