Посольство России в Риге сообщает о получении подозрительной посылки, - Delfi

Сегодня, 4 января, в посольстве России в Риге, вероятно, обнаружили вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отмечается, что в Государственную пожарно-спасательную службу в 15:08 поступил вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании посольства РФ якобы обнаружили вещество неизвестного происхождения.

Кроме того, Госполиция сообщила, что в 13:54 к ним поступил звонок из посольства РФ о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели совместно с другими экстренными службами.

Напомним, в украинских дипломатических ведомствах в Испании обнаружили по меньшей мере шесть конвертов со взрывчаткой.

Позже представительства Украины за границей начали получать письма с конкретными угрозами или письма, содержащие части животных, такие как глаза коров и свиней. Известно о по меньшей мере 33 случаях угроз в 17 странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.