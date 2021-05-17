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Посольство поблагодарило Филатова за флаг Израиля над мэрией Днепра

Автор: РБК-Украина

Посольство Израиля в Украине поблагодарило мэра Днепра Бориса Филатова за поддержку.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Спасибо мэру Днепра Борису Филатову за поддержку", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что над мэрией Днепра по личному распоряжению городского головы Бориса Филатова вывесили флаг Израиля.

По словам Филатова, поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", а поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.

Как известно, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

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Новости Украины ИзраильпосольствоДнепрБорис Филатов