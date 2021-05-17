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Посольство подякувало Філатову за прапор Ізраїлю над мерією Дніпра

Автор: РБК-Україна

Посольство Ізраїлю в Україні подякувало меру Дніпра Бориса Філатова за підтримку.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

"Спасибі меру Дніпра Борису Філатову за підтримку", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.

За словами Філатова, піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", а підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися в бомбосховищах від чергових ударів ракет.

Як відомо, в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".

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Новини України ІзраїльпосольствоДніпроБорис Філатов