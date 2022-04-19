Посольство Нідерландів відновило роботу в Україні
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра оголосив про повернення частини персоналу дипломатичного представництва на чолі з послом до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter міністра.
Очільник нідерландського МЗС підтвердив відновлення роботи посольства в Україні. Посол Єннес де Мол наразі працюватиме у Львові, а диппредставництво координуватиме роботу з посольствами інших країн-членів ЄС.
"Посол повернувся із невеликою частиною працівників посольства Нідерландів у Львові на заході України в минулі вихідні. Команда вестиме роботу в дипломатичній сфері з іншими країнами ЄС, що повернулися", – написав Гукстра.
Натомість прем'єр-міністр Рютте заявив про додаткове постачання озброєнь Україні. Зокрема, йдеться про броньовану техніку.
Нагадаємо, що генсек ООН Гутерріш закликав Україну та РФ погодити перемир'я на Великдень.
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