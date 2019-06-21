Посольство Молдовы не будет переезжать в Иерусалим, - МИД страны

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску в пятницу заявил, что посольство страны в Израиле остается в Тель-Авиве и переезжать в Иерусалим не планирует. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на tv8.md.

Указано, что заявление главы молдавского МИД стало ответом на недавние действия бывшего премьер-министра Павла Филипа. В частности правительство Филипа одобрило указ о переносе посольства республики в Израиле.

Попеску подчеркнул, что данные действия не имели юридической силы, поскольку кабмин во главе с Павлом Филипом на тот момент уже утратил свои полномочия.

Кроме того, премьер-министр Майя Санду также прокомментировала эту ситуацию и заявила, что в правительстве нет документа с решением о переносе посольства.

Напомним, Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня 2019, которые стали причиной политического кризиса в стране.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 июня правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

Добавим, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительства. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого КС отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.