Посольство Китая рассказало о состоянии не допущенных для эвакуации украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У трех украинцев сейчас нет температуры

Посольство Украины в Китае решает вопрос о дальнейшем размещении трех граждан Украины, которых китайские врачи не допустили на борт самолета для эвакуации, сейчас у них нет температуры. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР на странице в Facebook.

В посольстве рассказали, что перед отлетом китайский медперсонал провел медицинское обследование граждан Украины и иностранцев на предмет выявления возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни. Обследование осуществлялось трижды: на входе в аэропорт, в местах паспортного/таможенного контролей и перед посадкой в самолет.

При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у трех украинских граждан (двух мужчин и одной женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет. Указанные лица были доставлены временно в гостиницу, в которой обеспечены условия карантина.

"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с жителями Новых Санжар заявил, что украинцы, которых эвакуировали из Китая, полностью здоровы.