Посольство Китаю розповіло про стан не допущених для евакуації українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У трьох українців зараз немає температури

Посольство України в Китаї вирішує питання про подальше розміщення трьох громадян України, яких китайські лікарі не допустили на борт літака для евакуації, зараз у них немає температури. Про це повідомляє прес-служба посольства України в КНР на сторінці у Facebook.

В посольстві розповіли, що перед відльотом китайський медперсонал провів медичне обстеження громадян України та іноземців на предмет виявлення можливих ознак інфікування коронавірусом або симптомів хвороби. Обстеження здійснювалося тричі: на вході в аеропорт, в місцях паспортного митного контролів і перед посадкою в літак.

При останньому, третьому медогляді перед посадкою в літак була виявлена підвищена температура (37,4 - 37,5 С) у трьох українських громадян (двох чоловіків і однієї жінки) і однієї громадянки Казахстану, які, відповідно, не були допущені до посадки на літак. Зазначені особи були доставлені тимчасово в готель, в якій забезпечені умови карантину.

"На щастя, вранці 20 лютого у всіх трьох наших співвітчизників температура тіла була нормальна. Посольство України в КНР зараз вирішує питання подальшого розміщення цих громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час спілкування з жителями Нових Санжар заявив, що українці, яких евакуювали з Китаю, повністю здорові.