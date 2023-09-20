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Посольство в Ізраїлі заявило про розгін фейків проти Зеленського перед зустріччю з Нетаньяху

Фото: Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньяху (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у соцмережі поширили фейки, спрямовані проти українського народу та її лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі.

"Напередодні зустрічі прем'єр-міністра Нетаньяху з президентом Зеленським ми виявили ворожу мережу ботів на X (раніше Twitter - ред.). Недостовірна мережа поширювала наклеп на івриті проти президента Зеленського та українського народу", - сказано у повідомленні посольства.

Зустріч Зеленського та Нетаньяху

Вчора під час своєї поїздки в Нью-Йорк президент України вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з прем'єром Ізраїлю. Зустріч тривала близько 15 хвилин і була дружньою.

Політики обговорили співпрацю країн, в тому числі, в сфері цивільного захисту. Зеленський розповів Нетаньяху про російські атаки по наших містах, портах та критичній інфраструктурі з використанням іранських дронів.

Ізраїль також пообіцяв продовжувати надавати гуманітарну підтримку Україні, включно з допомогою в боротьбі з наземними мінами.

При цьому зазначимо, що історія з поширенням фейків - не єдине, що могло б поставити зустріч під загрозу.

ЗМІ повідомляли, що на зустріч політиків консульство Ізраїлю в Нью-Йорку мало не принесло мапу 1960-х років, на якій зображено тодішній СРСР без окреслених кордонів незалежної України. Проте її вивезли за 10 хвилин до початку зустрічі сторін.

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Володимир ЗеленськийНетаньяхуІзраїль