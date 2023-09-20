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Посольство в Израиле заявило о разгоне фейков против Зеленского перед встречей с Нетаньяху

Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в соцсети распространили фейки, направленные против украинского народа и его лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

"Накануне встречи премьер-министра Нетаньяху с президентом Зеленским мы обнаружили вражескую сеть ботов на X (ранее Twitter - ред.). Недостоверная сеть распространяла клевету на иврите против президента Зеленского и украинского народа", - говорится в сообщении посольства.

Встреча Зеленского и Нетаньяху

Вчера во время своей поездки в Нью-Йорк президент Украины впервые с начала полномасштабной войны встретился с премьером Израиля. Встреча продолжалась около 15 минут и была дружеской.

Политики обсудили сотрудничество стран, в том числе в сфере гражданской защиты. Зеленский рассказал Нетаньяху о российских атаках по нашим городам, портам и критической инфраструктуре с использованием иранских дронов.

Израиль также пообещал продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине, включая помощь в борьбе с наземными минами.

При этом отметим, что история с распространением фейков - не единственное, что могло бы поставить встречу под угрозу.

СМИ сообщали, что на встречу политиков консульство Израиля в Нью-Йорке чуть не принесло карту 1960-х годов, на которой изображен тогдашний СССР без очерченных границ независимой Украины. Однако ее вывезли за десять минут до начала встречи сторон.

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Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраиль