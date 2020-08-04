Посол Ізраїлю передав двум українським родинам нагороди "Праведників народів світу"

Фото: посол Ізраїлю Джоел Ліон вручає нагороду (zt-rada.gov.ua)

Нагороду вручають громадянам, які рятували євреїв, ризикуючи своїм життям

Сьогодні у Бердичеві Житомирської області дві українські родини отримали почесну нагороду "Праведників народів світу". Члени їх сімей рятували євреїв під час Голокосту.

Про це повідомили у посольстві Ізраїлю в Україні.

Церемонію нагородження відбулася за участі керівництва Житомирської області та мера Бердичіва.

Нагороди отримали дві родини з Житомира та з Бердичівського району області:

Надія Чудакова та її дочка Ніла Шемшурина (посмертно) за порятунок Раїси Каплун (у дівоцтві - Шиндельман). 14-річну дівчинку з гетто переховували близько трьох місяців на горищі та у підполі.

родина Стецюк - Павло та Ксенія (посмертно) за порятунок Моше Блюменфельда. Нагороду отримав їх онук.

"Зараз дуже важлива особлива повага до тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував переслідуваних євреїв, особливо в час, коли спостерігається активізація антисемітських настроїв та подій. Приклад Праведників Світу має вчити нас опору антісемітизму та ксенофобії", - заявив посол Ізраїлю Джоел Ліон.

Звання "Праведника народів світу" за останні 25 років отримали 2 634 українців. Під час Голокосту загинуло близько 6 мільйонів євреїв. Нагорода вручається іноземцям, які рятували євреїв під час Голокосту, ризикуючи своїм життям.

Ця місія була визначена законом, за яким було засновано Яд Вашем - Ізраїльський національний меморіал Катастрофи (Голокосту) та Героїзму. Громадяни, визнані "Праведниками народів світу", отримують медаль та почесну грамоту, а їхні імена увічнюють у Яд Вашем на Горі Пам’яті в Єрусалимі.

В інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Джоель Ліон розповів про відновлення авіасполучення між Україною та Ізраїлем, позицію посольства щодо скандалів навколо будівництва Меморіального комплексу "Бабин Яр" і багато іншого.